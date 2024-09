Cinque castelli da sogno in vendita in Toscana. Dove sono e quanto costano

Firenze, 21 settembre 2024 - Comprare un castello? Beh, sono davvero pochissimi coloro che possono permetterselo. Eppure la legge dell'economia è chiara: se c'è un mercato vuol dire che ci sono acquirenti e venditori. E la bacheca delle dimore da sogno in vendita in Toscana è piena di annunci. In questo caso parliamo dei castelli: sì, ci sono e sono tanti sulla piazza. Si va dal mare alla collina, dai centri storici medievali a zona assolutamente non scontate per dimore di questo tipo. Per molti di essi la trattativa è risrvatissima, in altri casi c'è perfino il cartellino del prezzo. Con diversi zeri. E allora, se noi che stiamo leggendo queste righe probabilmente non possiamo nemmeno lontanamente avvicinarci a certe cifre, possiamo sognare a costo zero e curiosare tra i castelli in vendita in Toscana, parte del ricchissimo catalogo di Lionard Luxury Real Estate, agenzia specializzata in dimore di lusso.