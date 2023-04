Scatta alle cascine: al via l'XI edizione della gara podistica firmata Lions

Firenze, 20 aprile 2023- Sono oltre un milione e 575.000 i soci Leo e Lions operanti nei 55.000 Club distribuiti in più di 200 paesi e aree geografiche nel mondo. E anche quest'anno saranno tutti impegnati nelle operazioni di sensibilizzazione e raccolta fondi rispetto alle quattro aree tematiche “Fame, Ambiente, Prevenzione sanitaria e Inclusione”. Lo sanno bene anche i nostri soci Lions e Leo della Toscana, che domenica prossima organizzeranno l’XI edizione di Scatta alle Cascine, l'ormai nota e attesa corsa podistica abbinata al concorso fotografico, che quest’anno avrà come temi “Alimentiamo speranze: il valore del cibo” e “Oasi verdi di città e borghi”.

“Da ben undici anni – commentano gli organizzatori -, Leo e Lions, con la presenza in questa edizione di ventidue Club Leo e Lions della Toscana, organizzano con dedizione e costanza questo evento che ha permesso di raccogliere oltre 67.000 euro, destinati principalmente all'acquisto di macchinari per fornire un aiuto concreto al Banco Alimentare e alla valorizzazione del Parco delle Cascine”.

Scopo principale di questa edizione, infatti, sarà la raccolta fondi per l'acquisto di un muletto da destinare al Banco Alimentare, dotato di un agevole supporto per caricare merci da consegnare alle organizzazioni sul territorio che forniscono alimenti a famiglie bisognose.

La gara podistica e la passeggiata si svolgeranno al Parco delle Cascine domenica 23 aprile, a partire dalle 8 fino alle 13. L'inizio della corsa è in programma alle ore 9,30 nel Piazzale Kennedy del Parco delle Cascine. Il concorso fotografico si svolge invece on line e prevede la premiazione dei vincitori lunedì 24 maggio nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio.

Come di consueto parteciperà alla corsa l'Associazione i Maratonabili ASD Onlus e, per la prima volta, anche le Associazioni “Passiamo anche Noi” e “asd Blind Fighters”. Sarà presente inoltre l’Associazione Voa Voa che annuncerà la partenza del primo progetto pilota in Italia per lo Screening neonatale della Leucodistrofia Metacromatica, presso l'Ospedale pediatrico Meyer, che nei prossimi tre anni interesserà tutti i neonati della Toscana.

Nel corso dell'evento del 23 aprile verranno effettuati anche screening gratuiti per il controllo del diabete e screening sulla prevenzione dei tumori del cavo orale. A presentare la manifestazione sarà il giornalista Luigi La Serpe, insieme al socio Lions Giovanni Pisano.

La manifestazione ha il Patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, la collaborazione del Quartiere 4, il supporto del Banco Alimentare, della Associazione Podistica Isolotto, della Associazione Idea Fotografica e della Arciconfraternita di Parte Guelfa, la partecipazione di Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, Croce Rossa Italiana Comitati di Scandicci e di Firenze, Federazione Toscana delle Misericordie d’Italia e Coordinamento Misericordie Area Fiorentina, LILT Associazione Provinciale di Firenze, Fondazione Andi onlus e Andi Firenze, UISP Firenze, associazione Regalami un Sorriso, associazione il Dona c’è, l’Istituto Agrario di Firenze, l’Istituto Alberghiero Buontalenti e il contributo di numerosi sponsor, tra cui Mackay Assi Consulting, Sali Aria compressa, Colap compressori, Mukki Latte, Nencini Sport, Tropos che curerà il riscaldamento degli atleti, Big Mat Focardi e Cerbai Bigazzi edilizia, Nova arti Grafiche, Montecatini Freddo, Neri Industria Alimentare. Per iscrizioni e maggiori informazioni: www.scattallecascine.it