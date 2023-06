12 giugno 1965, il giorno di “Satisfaction”. Sapete che nacque nel sonno?

Firenze, 12 giugno 2023 - Era il 12 giugno del 1965 quando i Rolling Stones lanciarono "(I Can't Get No) Satisfaction", un 45 giri leggendario, anche grazie all'intuizione di Keith Richards, autore del brano insieme a Mick Jagger, che inventò cinque note di riff di chitarra, colonna portante della canzone. Ma sapete come nacque ‘Satisfaction’, una delle canzoni più famose della storia del rock? È venuta alla luce di notte, in una camera del Jack Tar Harrison Hotel, in Florida. Una genesi, ovviamente, avvolta nella leggenda. Era il 6 maggio del 1965 quando nacque il riff di (I can’t get no) Satisfaction, singolo estratto dall’album degli Stones ‘Out of Our Heads’, pubblicato un mese dopo. Sulla nascita della canzone, del riff soprattutto, che tanto la contraddistingue, ci sono versioni diverse. Secondo una, Keith Richards e Mick Jagger erano al lavoro su un pezzo country che però non li soddisfaceva completamente. Dopo essere andati a dormire, Keith si sarebbe svegliato in piena notte con un’idea che ha cercato subito di trasformare in qualcosa di concreto: presa la sua chitarra, una Gibson, avrebbe registrato quello che sarebbe diventato l’intro della canzone. Un’altra versione, invece, è doppia: la band avrebbe infatti suonato al Jack Russell Stadium di Clearwater, in Florida, davanti a 3mila persone. Dopo appena quattro canzoni 200 giovani fan avrebbero cominciato a litigare con alcuni poliziotti, facendo scoppiare il caos. Secondo altre fonti, invece, la band non avrebbe addirittura neanche iniziato a suonare, vista la tensione che era nell’aria. Sta di fatto che Keith Richards, evidentemente turbato da quanto successo, si sarebbe svegliato in piena notte, con il riff e una frase in testa, ‘Can’t get no satisfaction’. Preso il registratore, avrebbe inciso le prime note di una canzone che sarebbe diventata leggendaria. Ma anche un altro capolavoro sarebbe nato di notte e nel sonno: stiamo parlando di i "Yesterday" dei Beatles. Paul McCartney si è svegliato con la melodia di "Yesterday" così chiara in testa da essere convinto che fosse un pezzo scritto da altri. Richards invece non ricordava nulla, neanche di aver tenuto acceso (riecco il caso, che in casi come questi può anche chiamarsi fortuna) il registratore dove aveva inciso il riff che ha cambiato la storia. Fatto sta che il destino delle due canzoni, simili solo nel fatto di essere immortali, non è stato neanche stato deciso dai suoi autori. "Yesterday" ha avuto la sua stesura orchestrale, senza gli altri tre Beatles, grazie al genio del "quinto componente", George Martin che ha avuto l'intuizione dell'arrangiamento orchestrale. "Satisfaction" ha avuto la sua stesura definitiva a insaputa di Richards che avrebbe voluto un arrangiamento di fiati alla Otis Redding. Nasce oggi Margherita Hack nata il 12 giugno del 1922 a Firenze. La grande astrofisica 'amica delle stelle' e divulgatrice scientifica oggi avrebbe compiuto 101 anni. Ha detto: “Il Sole ha cinque miliardi di anni, e si valuta che resterà invariato per altrettanti miliardi di anni. Quindi la Terra potrà ospitare la vita per altri cinque miliardi di anni: se non ci distruggiamo prima”.