San Valentino è Terni: “Il viaggio come simbolo della pace e dell'amore”

Terni, 14 febbraio 2024 – Un appello a tutti gli innamorati, nella Festa di San Valentino, a riscoprire le bellezze del territorio e a portare il "messaggio del Santo nel mondo". Terni oggi celebra il suo patrono e invita tutte le coppie a giungere in Umbria e conoscerla con percorsi guidati, anche a bordo di navi da crociera. Tanto che ieri, al termine della celebrazione nella Basilica, è stato nominato "Ambasciatore di San Valentino nel mondo" Leonardo Massa, amministratore delegato di Msc Crociere. L’incarico gli è stato consegnato dal vescovo Francesco Antonio Soddu durante la solennità del patrono.

"San Valentino, che la tradizione ci consegna come il santo dell’amore familiare - ha detto Soddu – ci insegna che solo attraverso la donazione incondizionata della propria vita all’unico pastore, ossia Gesù Cristo, si può seminare e raccogliere il frutto sano e bello dello stesso amore - ha aggiunto - Ma attenzione tra la semina e il raccolto si rende necessaria la cura nel coltivare adeguatamente il seme che diventa germoglio, che diventa pianta, che produce il frutto".

La città che ha dato i natali al santo è in fibrillazione. E ha previsto non solo un giorno, con tantissimi eventi in programma oggi a Terni, ma un intero anno di iniziative per promuovere il territorio, dall’agroalimentare al vitivinicolo, dall’artigianato al turismo all’arte nel nome degli innamorati. Si chiama infatti "San Valentino, tutto l’amore del mondo", ed è un progetto internazionale per valorizzare la festa di chi si ama, storicamente legata al santo patrono di Terni e il patrimonio naturale e culturale del nostro Paese. Il programma – presentato ieri a palazzo Spada, sede del Comune, e ideato dall’agenzia BreakPointMKT col patrocinio dello stesso Comune, del ministero della Cultura e dell’Enit - è realizzato in collaborazione con prestigiosi partner tra i quali Msc Crociere.

Tra le iniziative in programma anche suggestivi percorsi guidati alle Cascate delle Marmore dove i visitatori potranno vivere emozioni uniche accompagnati da gruppi teatrali locali che racconteranno, recitando, la storia di quei luoghi incantevoli. Parte del progetto si svolge a bordo di navi da crociera, in tal modo la promozione del territorio diventa itinerante. "E’ in questa ottica che si inserisce la nomina del nostro Ambasciatore di San Valentino - ha concluso il vescovo - L’iniziativa con la Msc Crociere porti tante coppie da tutti i continenti. Il progetto è un valido strumento per far conoscere sia il messaggio di San Valentino, sia la città di Terni, sia per portare nel mondo il messaggio di Cristo, che è un messaggio d’amore e di pace".