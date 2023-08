Salvini, passione Versilia. Rilancia le Province e poi relax con Francesca

Marina di Pietrasanta, 12 agosto 2023 – “Il mojito? Da queste parti non è di moda", ride il maître cocktail del Twiga. Sotto le tende berbere preriscono le bottiglie ghiacciate di Krug. Magnum o, meglio ancora, le mathusalem. "Money no problem", puntualizza un turista proveniente da qualcuno dei vecchi paesi che componevano la vecchia Unione Sovietica. Del resto qui il lusso è di casa. Pochi metri più avanti inizia Forte dei Marmi, con le sue ville esclusive, le auto da sogno e la noblesse di un tempo che fu. La pineta, le passeggiate in bicicletta e le grandi famiglie dell’imprenditoria italiana. Sì, certo poi ci sono anche gli stranieri e che stranieri (tanti russi, ma anche libanesi, arabi, sauditi). La sera nei ristoranti si pasteggia con lo Chateau Pétrus Pomerol (l’annata più richiesta è quella del 2015, da 8.500 euro a bottiglia) e vassoi di gran cruditè. Ma chi vuole il silenzio e restare isolato può farlo senza grandi problemi. La riservatezza qui è di casa, come il lusso. Così è difficile incontrare il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini fuori dalle ’’occasioni’’ programmate.

Ieri mattina è camicia di lino blu, pantaloni ( ça va sans dire) blu anche loro, è salito sulla bici per incontrare in Comune, ospite del sindaco Bruno Murzi, tutti i primi cittadini della Versilia, oltre a quelli di Viareggio e Lucca e al presidente della Provincia, per rassicurarli sui fondi del Pnrr e assicurare il massimo impegno per la realizzazione di strade ("a Stazzema aspettano da 50 anni due chilometri che colleghino le frazioni") e il raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Lucca "che avvicinerebbe la Versilia". C’è il tempo per rilanciare le Province ("Sono straconvinto") poi, finito l’incontro, si è smaterializzato. Alla ricerca di un po’ di privacy per qualche ora di relax al mare con la compagna Francesca Verdini. Almeno fino alle 18.30 di oggi, atteso al Caffé della Versiliana, intervistato dal direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Poi chissà se chiederà un mojito o si adeguerà al Krug.