“Da Firenze alla costa servono collegamenti più veloci”: Salvini e l’incontro con i sindaci

Forte dei Marmi (Lucca), 11 agosto 2023 – “Sul Pnrr obiettivo è finanziare tutto quello che è stato messo a progetto”.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha raggiunto il municipio di Forte dei Marmi (Lucca) per una riunione con i sindaci e gli amministratori locali della Versilia. Salvini, accompagnato dalla deputata Elisa Montemagni della Lega, aveva annunciato ieri sera in un comizio che stamani avrebbe incontrato gli enti locali di questa parte della Toscana per discutere insieme di infrastrutture, in particolare di un potenziamento dei collegamenti ferroviari.

Sui finanziamenti del Pnrr, prosegue Salvini, “ovviamente dipende da altri ministri, però mi faccio portavoce dei sindaci e delle Province di Lucca e Massa Carrara perché tutti i progetti finanziati vadano avanti”.

E ancora: “Per quello che è la mia diretta competenza, strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, ho raccolto segnalazioni. Ci sono già progetti su cui stiamo lavorando in Toscana in questi primi mesi di Governo, come la tangenziale di Lucca", ma, ha aggiunto, “c'è il tema del rapporto con Anas che voglio che migliori, e i sindaci mi manderanno una lettera e poi parlerò con Anas”, e “c'è il tema delle ferrovie. Stiamo facendo un enorme lavoro, c'è il passante di Firenze, ma bisogna arrivare più velocemente rapidamente sulla costa e anche su questo i sindaci mi hanno dato indicazioni e ne parlerò con F”.