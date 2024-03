Salute a tavola, ciclo di eventi gratuiti con medici e chef

Firenze, 25 marzo 2024 - Cucinare cibi sani con amore e gratitudine, rispettando gli alimenti che la natura ci dona, garantisce benessere fisico e mentale, ci rende più felici e soddisfatti e ci permette di vivere in armonia con l'ambiente e noi stessi. Partendo da questi presupposti la Fondazione Est Ovest di Firenze ha organizzato un ciclo di workshop dal titolo “Medici in cucina”, una rassegna di eventi in cui un medico e un cuoco saranno insieme per mostrare le proprietà nutritive di uno specifico alimento e come cucinarlo.

Si parte il martedì 9 aprile con "Grazie al cavolo!”. L’incontro affronta l'importanza di questo prezioso ortaggio e la necessità di averlo sulla nostra tavola. A condurlo sarà la dottoressa Letizia Livi specialista in Endocrinologia, Medicina costituzionale, Dietologia e Disturbi del comportamento alimentare, con la partecipazione ai fornelli di Barbara Polvani, chef professionista del Biocatering Babette.

Fondazione Est Ovest nasce a Firenze nel 2019 con l'intento di promuovere corsi, attività e iniziative per il benessere, il rispetto dell'ambiente e la vita sana. La lezione si terrà nella sede di Via del Guarlone 69, a partire dalle ore 18.30 e durerà fino alle ore 21.30. Info e iscrizioni: [email protected] - 055 4934484