Arezzo, 21 novembre 2024 – Safimet sull’incidente presso la fabbrica

La Dichiarazione del Consiglio di Amministrazione

«Safimet S.p.A. Società Benefit rispetto all’evento del 20 novembre u.s. verificatosi all’interno del proprio impianto di produzione dichiara che non si sono verificati danni all’ambiente, alla salute dei lavoratori e della comunità locale, né pericoli immediati e futuri per la pubblica e privata incolumità, peraltro, come già confermato ieri nell’immediatezza del fatto dagli enti locali (Comune, ASL, salvo se altri).

Safimet S.p.A. Società Benefit rassicura tutti sul fatto che è sua priorità assoluta di assicurare il costante e puntuale rispetto dei valori dell’ambiente oltre che la sicurezza del luogo di lavoro, continuando a mantenere e perseguire i più elevati standard di controllo e prevenzione.

Safimet S.p.A. Società Benefit conferma l’avvio e l’esercizio già da questa mattina della propria abituale attività, infine, la massima collaborazione con le autorità interessate.