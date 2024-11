Arezzo, 27 novembre 2024 – Sabato 30 novembre alle ore 17.30 al Circolo Culturale Arci Aurora di Arezzo Il mare bagna Arezzo 2, seconda stagione Novembre/Dicembre 2024 sui cambiamenti climatici ed i loro effetti nella erosione della biodiversita' ed evoluzione di oggi e del passato. A cura di Maria Cristina Gambi in collaborazione con Aurora Ambiente

Quarto appuntamento: Prof. Nic Pacini specialista di zone umide tropicali, ricercatore presso l’Università della Calabria L’Oceano africano e l’evoluzione di Uomo e Papiro

L'Africa orientale è la culla dell'umanità. Durante il Miocene, la sua evoluzione tettonica ha generato il sollevamento degli altopiani orientali dell’Africa orientale, ha creato un effetto ombra pluviometrica che ha ridotto le precipitazioni sulla regione, ha promosso l'aridizzazione e ha progressivamente interrotto la cintura della foresta congolese con la comparsa della savana. E’ proprio in questa Rift Valley che si è evoluto Homo sapiens, primate iperspecialista, nato dai cambiamenti climatici intercorsi nel corso degli ultimi 1,5-2 milioni di anni. Accanto a lui una seconda specie altamente specializzata: il papiro, la cui morfologia, fisiologia, ed ancor più ecologia rivelano come alcuni ecosistemi, quali il papireto e le foreste tropicali hanno sempre saputo far fronte ai cambiamenti climatici del nostro pianeta trasformando l'energia solare in calore latente ed evitando così l'aumento di temperatura. Senza proteggere i loro Servizi Ecosistemici probabilmente non ci salveremo, anche con tutta la buona volontà del Green Deal !!