Rotary Club Arezzo da 75 anni a servizio della città

Arezzo, 16 dicembre 2023 – Cena degli auguri più che speciale per il Rotary Club Arezzo quella di ieri sera, visto che è stata l’occasione, per i tantissimi soci e ospiti presenti, per festeggiare il traguardo dei 75 anni di fondazione del Club.

Il Rotary Club Arezzo è stato infatti fondato il 15 dicembre del 1948 ne fu padrino il R.C. Firenze, fu uno dei primi a nascere in Toscana. Il Club aretino è poi stato a sua volta padrino dei R.C. Arezzo Est, Casentino, San Sepolcro, Valdarno, Siena, Orvieto e del Rotaract Arezzo che quest’anno compie 55 anni.

L’emozionato presidente Marco Genalti ha spiegato che “sono settantacinque anni di storia percorsi scandendo anno dopo anno il motto ‘servire al di sopra di ogni interesse personale’ ispirando così moltissimi progetti dal sociale alla cultura, dalla formazione allo sviluppo economico sul nostro territorio e in aree del mondo dove è necessario il nostro supporto”.

Il socio Maurizio Pampaloni, in una approfondita relazione storica, ha poi ricordato tra l’altro che sono stati eletti ben due Governatori aretini, la più alta e prestigiosa carica Distrettuale: il compianto Gabriele Oppo e Alessandro Vignani.

Pampaloni ha anche enumerato i numerosi e importanti restauri di monumenti aretini di alto livello che sono stati finanziati dal Rotary Club Arezzo in questi anni, un impegno significativo per restituire alla città esempi decisivi della sua storia e della sua arte, il tutto a testimonianza di un forte attaccamento alle sue origini.