Arezzo, 16 gennaio 2024 – Riunione mense scolastiche, Tanti: “Errore mio, mi è saltata la calendarizzazione. Già proposte due date: 22 o 30 gennaio”

“Mi scuso con le famiglie, è tutta colpa mia. E' già stata inviata la lettera che mette a disposizione o la data del 22 o quella del 30 gennaio per l'incontro. Avevo fissato proprio io in data 5 dicembre la riunione per le mense scolastiche in programma ieri, al fine di un confronto e uno scambio di opinioni alla luce anche della ripresa degli assaggi da parte dei rappresentanti. Per sbaglio non ho calendarizzato questo appuntamento tanto è vero che ieri quasi esattamente alla stessa ora ho partecipato alla commissione consiliare per la redazione del nuovo regolamento di accesso ai servizi educativi. Mi scuso ancora, ma con una media di oltre mille appuntamenti l'anno è la seconda volta dal 2015 che mi succede”.