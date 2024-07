Arezzo, 30 luglio 2024 – Ritorna il progetto “La sportina del bebè” per i nuovi nati del Comune di Foiano della Chiana

Elena Bigliazzi Assessore alle Politiche Sociali: “E’ un segnale chiaro di attenzione e di vicinanza alle famiglie”

“Si tratta di una iniziativa partita nel 2020, in piena pandemia, ma che abbiamo deciso di rinnovare e rafforzare con l’avvio della nuova legislatura” dichiara Elena Bigliazzi Assessore alla Politiche Sociali del Comune di Foiano della Chiana.

“Assieme al Sindaco e alla nuova Amministrazione comunale abbiamo deciso di rinnovare per il prossimo quinquennio il pacco nascita con all’interno una serie di prodotti per l’infanzia utili per i primi mesi di vita del nuovo arrivo.”

All’interno della sportina del bebè vi sono un termometro digitale, una confezione di pannolini, un body elasticizzato, un ciuccio, un giochino adatto ai più piccoli, una confezione di salviette igienizzate, una cremina idratante per neonati ed infine un piccolo libro legato all’iniziativa “Nati per leggere”. Il tutto accompagnato dalla poesia di Bruno Tognolini “Filastrocca del bambino futuro”, avvolta come una pergamena a chiusura della “sportina.

“Sostenere la natalità e le famiglie con neonati è cruciale per garantire il futuro della nostra comunità, prosegue l’Assessore Bigliazzi. Questo dono di benvenuto per i nuovi nati del nostro comune è solo un piccolo gesto che si inserisce in tante iniziative che, come Amministrazione stiamo attuando in questi anni.

Ai neo genitori verrà anche inviata una lettera di felicitazioni e di auguri da parte dell’Amministrazione con l’invito ad andare a ritirare il dono a loro riservato presso la Farmacia Comunale

Un Comune che adotta misure concrete a supporto delle famiglie con neonati, conclude Elena Bigliazzi, non solo dimostra attenzione e cura per i propri cittadini, ma pone anche le basi per una comunità più solida, equilibrata e proiettata verso il futuro”