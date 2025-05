Niente volo: quasi un giorno di ritardo senza motivo, odissea per i viaggiatori toscani

Pisa, 28 maggio 2025 – Avrebbero dovuto raggiungere Londra la sera di martedì 27 maggio, ma il volo BA607 della British Airways è decollato soltanto alle 12 di oggi, mercoledì 28 maggio, con un ritardo di quasi 15 ore rispetto all’orario previsto. Un disservizio che ha causato disagi ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Pisa, molti dei quali toscani, diretti a Londra per motivi di lavoro, salute o turismo.

Il volo, che inizialmente sarebbe dovuto atterrare alle 19.15 a Pisa, per poi ripartire alle 20 per la capitale inglese, è invece arrivato solo alle 22 nello scalo toscano e non è perciò più partito. I passeggeri in attesa sono stati accompagnati in hotel e fatti ripartire sul volo del mattino seguente. L’atterraggio a Londra Heathrow è avvenuto intorno alle 13 italiane.

Un aereo della British Airways. Notevoli i disagi per i viaggiatori toscani che da Pisa dovevano raggiungere Londra

A segnalare l’episodio è ItaliaRimborso, sottolineando che al momento non risultano circostanze eccezionali – come maltempo o “bird strike” (l’impatto con uccelli) – che possano giustificare il ritardo. Secondo i dati meteorologici, le condizioni sulla tratta risultavano favorevoli nella giornata di martedì, e dunque sembrerebbe che le cause del disservizio siano riconducibili alla compagnia aerea.

In casi come questo, secondo quanto prevede il regolamento europeo, i passeggeri hanno diritto ad un rimborso di 250 euro per i ritardi superiori a tre ore nei voli intracomunitari fino a 1.500 chilometri, salvo cause di forza maggiore. La richiesta può essere presentata direttamente alla compagnia oppure tramite intermediari, come alcune claim company specializzate nei rimborsi, tra cui appunto ItaliaRimborso.