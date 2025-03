Firenze, stazione caos: gravi ritardi per i treni alta velocità

Firenze, 31 marzo 2025 – Gravi ripercussioni per i viaggiatori in partenza o in arrivo alla stazione di Firenze Santa Maria Novella: a causa di un guasto che si è verificato nei pressi di Roma Prenestina la circolazione ferroviaria è infatti fortemente rallentata. Intorno alle 10,30 la circolazione risultava in graduale ripresa.

I treni alta velocità sono stati deviati sulle linee convenzionali via Formia o via Cassino, il che provoca gravi ritardi: Trenitalia informa di un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, ma in realtà il Napoli-Torino, per esempio, ne ha accumulati 180.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della linea.

A questo link di Trenitalia si poossono trovare maggiori informazioni sul proprio treno di interesse.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9612 Battipaglia (5:12) - Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9601 Milano Centrale (5:20) - Napoli Centrale (10:03)

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20)

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Fiumicino Aeroporto (7:52)

• FR 9516 Salerno (5:50) - Torino Porta Nuova (13:00)

• FA 8300 Benevento (5:54) - Roma Termini (7:45)

• FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) - Napoli Centrale (9:13)

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Napoli Centrale (10:33)

• FR 9490 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34)

• FA 8348 Bari Centrale (6:10) - Roma Termini (10:03)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

• FR 9414 Salerno (7:13) - Venezia Santa Lucia (13:34)

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48)

• FR 9524 Salerno (7:44) - Milano Centrale (13:50)

• FR 9520 Napoli Centrale (7:45) - Milano Centrale (12:50)

• FA 8303 Roma Termini (8:05) - Lecce (13:35)

• FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:20)