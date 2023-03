Rigassificatore a Piombino, la Golar Tundra è in arrivo

La nave rigassificatrice Golar Tundra (Foto Ansa)

Piombino (Livorno), 15 marzo 2023 – Non si contano più giorni, ma le ore di navigazione che separano la Golar Tundra dal porto di Piombino. La nave rigassificatrice di Snam - 293 metri di lunghezza per 40 di larghezza (le stesse dimensioni della torre Eiffel) - si trova in questo momento nel Canale di Suez ed è attesa in Toscana dal 18 marzo, data in linea con le previsioni del cronoprogramma dei lavori. Il giorno effettivo di arrivo dipenderà dai tempi di attraversamento del Canale di Suez e dal meteo. La nave ha completato gli aggiornamenti tecnici nel cantiere Keppel di Singapore ed è ormai pronta a entrare in servizio. Nel frattempo a Piombino si è lavorato giorno e notte per portare a termine l’allaccio della rete nazionale gas al porto. Circa quattrocento persone, fra operai e tecnici di Snam, stanno ultimando la tubazione di collegamento tra la centrale di innesto nella rete nazionale gas di Vignarca e la banchina del porto di Piombino. Sono 8,5 chilometri di tubi di grandi dimensioni (un metro e venti centimetri di diametro) che vengono interrati a una profondità di alcuni metri. Ma non si scava una trincea: si utilizza una sorta...