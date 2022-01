Roma, 18 gennaio 2022 – Dal primo febbraio cambiano le regole per accedere alle attività commerciali. I ministeri della Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e Sviluppo economico stanno preparando la lista dei negozi dove non servirà il green pass, né quello base né quello rafforzato (cioè da vaccinazione o guarigione). “E' quasi pronta”, ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni di 'Radio anch'io', su Radio 1. Quindi, entro probabilmente mecoledì 19 gennaio, dovrebbe uscire il Dpcm che fisserà le nuove regole. Ecco dove non servirà il green pass.

Nei mercati rionali, nelle edicole e nei fiorai all'aperto, presso i chioschi ambulanti, dai benzinai sarà consentito acquistare senza necessità di esibire la certificazione verde. Questo perché i rischi di contagio, all'aria aperta, sono inferiori.

Nei supermercati, nei negozi di animali, ma anche nelle farmacie e parafarmacie, e nei negozi di ottica libero accesso, anche senza green pass, per comprare quelli che rientrano nei beni di prima necessità.

Accesso libero alle caserme dove poter sporgere denuncia se si è vittime di un reato.

E' ancora in corso il confronto su edicole e tabaccai, per accedere ai quali, se al chiuso, potrebbe essere necessario il green pass.