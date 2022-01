Firenze, 17 gennaio 2022 - Sono sempre più numerosi i messaggi e le mail inviati dai nostri lettori per dubbi e domande sul Covid e soprattutto sulle relative procedure burocratiche. «Mio marito è guarito dal Covid con un tampone negativo il 10 gennaio – ci scrive Sabrina, una lettrice - ma ancora non ha ricevuto il green pass da guarigione. Doveva fare la terza dose i primi di gennaio, ma ha contratto il virus e oggi gli scade il vecchio pass. Ha compilato il questionario su «referti tamponi Covid» della Regione, ha mandato una mail alla Ausl, ha chiamato il 1500: niente… un rimpallo. Ho scritto anche al sindaco perché è una vergogna: non può tornare a lavoro, né fare vita sociale. Se ci fermano con il Green pass scaduto 400 euro di multa".

"Secondo l’ultima ordinanza del presidente della Regione Eugenio Giani – spiega Valdo Flori, segretario regionale della Fimp, la Federazione italiana medici pediatri – si è liberi dopo 24 ore dal tampone negativo (se fatto dopo aver aspettato i tempi previsti dalla normativa). In Toscana non rischia quindi la multa. Non tutti i datori di lavoro però accettano i dipendenti senza Green pass riattivato. Per questo le consiglio di provare anche tramite la App «Toscana Salute». Di solito, inserendo il referto negativo sulla App l’aggiornamento del green pass arriva in tempi brevi".

"Come si fa ad avere il certificato di fine isolamento dopo il Covid-19?", ci scrive un altro lettore. "La procedura dovrebbe funzionare in automatico – spiega ancora il dottor Flori - ma aiuta registrare il risultato dei tamponi sul portale referticovid.sanita.toscana.it. Se entro 24 ore non le dovesse arrivare nulla, vale l’ordinanza che permette di considerarsi liberi con il referto dei due tamponi, effettuati a giusta distanza l’uno dall’altro".

Buongiorno mi hanno revocato il Green pass, come faccio a riaverlo? Oggi ho fatto dopo 10 giorni di isolamento un test antigenico risultato negativo. Qual è la procedura adesso?

«In teoria la procedura è automatica, può però provare ad accorciare i tempi caricando i dati dei tamponi che ha fatto sul portale regionale referticovid.sanita.toscana.it oppure attraverso la App ’Toscana Salute’».

Buongiorno, non sono vaccinata e ho avuto il Covid, documenti alla mano, ma non mi arriva il Super Green pass. Come devo fare? Grazie.

«Anche in questo caso la procedura dovrebbe essere automatica ma, come in molti altri casi, è possibile che sia in ritardo. Può provare a velocizzare l’iter caricando i dati dei tamponi sul portale oppure attraverso l’App».

Ho una domanda: è normale che dopo 12 giorni di positività il mio Green pass (con terza dose di vaccino fatta) sia ancora attivo? Non è che poi non mi danno quello da guarita? Grazie! Federica

«Come vede delle mail che pubblichiamo in questa pagina ci arrivano numerose segnalazioni di ritardi simili. Anche nel suo caso un consiglio per accorciare i tempi è quello di caricare personalmente i dati sul portale e tramite App».

Buonasera, sono risultato positivo a bassa carica, come mi devo comportare? A chi mi devo rivolgere per fare un nuovo tampone in breve tempo? Luca / Buongiorno, ho visto che si possono rivolgere domande sul Covid. Volevo sapere come faccio a sapere se sono a bassa carica o ad alta carica. Grazie. Teresa

«Il risultato positivo a bassa carica viene comunicato nel referto consegnato a seguito del tampone. In questi casi il risultato viene considerato dubbio. Occorre dunque rifare un nuovo tampone molecolare di conferma entro 24 ore, con prescrizione del medico: se il risultato è negativo l’esito si considera tale, se è positivo oppure se risulta di nuovo a bassa carica si considera positivo».

Salve, ho bisogno di aiuto. Sono guarita dal Covid fuori Regione e non mi permettono di rientrare a lavoro.

«Dalla sua richiesta non è chiaro perché non le venga permesso di rientrare a lavoro e quale documento le manchi. In Toscana, teoricamente, per rientrare a lavoro basta l’esito del tampone negativo effettuato a giusta distanza da quello positivo, come previsto dall’Ordinanza 2/2022 del presidente della Regione Eugenio Giani. Alcuni datori di lavoro però richiedono comunque il Green pass riattivato. Se quello che le manca è la riattivazione del Green pass può quindi provare ad accelerare le varie procedure attraverso la App «Toscana Salute», inserendo i dati in suo possesso.

Buongiorno, ho avuto il Covid e sono vaccinata. Il primo tampone positivo è del 30 dicembre. Giovedì mi e arrivato il Green pass nuovo e venerdì ho fatto tampone con esito negativo. Per poter uscire basta o devo aspettare l’Ausl?

«Non è ben chiaro cosa intenda per «green pass» nuovo, visto che lei segnala di averlo ricevuto prima della guarigione, mentre dovrebbe arrivare dopo il negativo. In ogni caso dopo il negativo serve aspettare 24 ore».