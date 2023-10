Recco, allagamenti e paura: allerta arancione, maxi temporale e danni

Recco (Genova), 24 ottobre 2023 – Paura a Recco intorno alle 22 per un temporale che ha stazionato nella zona per diverse decine di minuti scaricando decine di millimetri di acqua.

Allerta meteo arancione in Liguria

Accade nella serata di lunedì, proprio poco dopo la partenza dell’allerta arancione che era stata diramata dalla Regione. E’ bastato poco perché i corsi d’acqua cominciassero a gonfiarsi.

Scatta l'allerta meteo in Liguria martedì 24 ottobre

Con allagamenti in città e danni. Il torrente Recco in diversi punti ha riversato sulle strade la grandissima quantità d’acqua che ha portato verso valle. Problemi anche a Camogli. E c’è stata anche la chiusura del casello dell’A12 per allagamenti che si sono verificati proprio all’uscita dell’autostrada. L’intero tratto tra Recco e Rapallo è stato chiuso ed è stato poi riaperto poco dopo mezzanotte e mezzo. Nel centro di Recco, danni per diverse attività commerciali, con l’acqua che è entrata dentro i locali.

Tra Lavagna e Chiavari una tromba d'aria ha provocato alcuni danni a tetti e ha divelto un palo della luce. A Camogli una famiglia è stata sfollata a causa di uno smottamento che minaccia la casa.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha seguito in diretta la situazione aggiornando i cittadini via social network. “Una cella temporalesca molto forte ha insistito sul Golfo Paradiso, in particolare sul Comune di Recco – dice Toti – Si stanno verificando in questo momento alcuni allagamenti dove i nostri Vigli del Fuoco sono già intervenuti, ma per fortuna non si segnalano danni a cose o persone significativi. Ci aspettiamo domani mattina, nelle prime ore dell’alba, il passaggio del fronte della perturbazione".

Problemi ci sono stati anche a Rapallo, anche qui per i corsi d’acqua, con il torrente Boate che si è improvvisamente gonfiato andando a sfiorare i ponti. Gonfio anche il torrente San Francesco.