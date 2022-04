Murlo, rave party nell'ex poligono: 1500 giovani da tutta Italia. Arrivano i carabinieri

Murlo (Siena), 17 aprile 2022 - Un vecchio poligono di tiro, poco distante dalla superstrada Siena Grosseto, è stato occupato da oltre 1500 per un rave party. A distanza di sette giorni dal tentativo - andato a vuoto - di fare la grande festa a Cinigiano questa volta il rave si tiene. Poco prima della mezzanotte una colonna di auto, con tanti giovani provenienti da ogni parte d'Italia ma anche dall'estero, ha raggiunto l'ex poligono. Con loro sono arrivati quanto occorre per realizzare il rave. Ai carabinieri della compagnia di Montalcino, competenti per territorio, l'anomalo afflusso è stato segnalato tempestivamente.

Immediato l'intervento e la segnalazione ai vari comandi. Siamo poco distanti da Siena, nel volgere di poco tempo sul posto sono arrivati carabinieri e polizia. Non è stato possibile arrestare il flusso delle auto perché c'era il serio pericolo di bloccare la Siena Grosseto assai trafficata in questi giorni. E i partecipanti hanno percorso un tratto della strada di grande comunicazione per poi uscire al bivio di «Fontazzi» e raggiungere l'area dell'ex poligono. Così in poche ore sono giunti i circa 1500 giovani che si sono sistemati in tende o messi a dormine nelle auto. Questa mattina il rave è iniziato. Musica a «palla» con tutti gli annessi e connessi. In primis bibite di ogni genere. Poco il disturbo arrecato agli abitanti di Casciano di Murlo, la frazione che dista tre-quattro chilometri da dove si svolge il raduno.

«Per il momento -dice David Ricci sindaco di Murlo andato di prima mattina sul posto- la situazione è calma e sotto controllo. Speriamo che domani pomeriggio facciano rientro alle loro case». Zona presidiata da decine di uomini dell'Arma e della Polizia. Sono già iniziate le indagini per individuare gli organizzatori di questo nuovo rave non autorizzato (l'ultimo risale all'autunno del 2019 quando in più di tremila invasero un'area a valle del comune di Radicofani) e denunciarli all'autorità giudiziaria.