Rapina choc: picchiato brutalmente per un cellulare. E’ in prognosi riservata

Scandicci, 7 ottobre 2023 - Un nuovo episodio di violenza a Scandicci. Il fatto è successo questa mattina, verso le 6,30, in via Pisana. Un cittadino cingalese che stava uscendo di casa, è stato aggredito brutalmente.

L’assalto, verosimilmente per rubare il telefono cellulare; il rapinatore però nonostante fosse riuscito nell’intento, ha continuato a picchiare selvaggiamente la vittima che era riversa a terra con calci e pugni. Le percosse sono durante un tempo che sembrava infinito, poi il rapinatore è scappato, cercando di far perdere le proprie tracce.

L’aggredito è stato subito soccorso dai passanti, è in prognosi riservata a Torregalli per un grave trauma cranico dovuto ai colpi ricevuti. Alcuni testimoni hanno permesso anche ai carabinieri di identificare il rapinatore.

Si tratta di un nordafricano 37enne già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati analoghi. L’uomo è stato arrestato e portato a Sollicciano. Per lui le accuse sono rapina e tentato omicidio. Ore di ansia per le condizioni dell’aggredito. Saranno fondamentali le prossime ore per capire l’evoluzione della prognosi.