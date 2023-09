Raduno mondiale del bracco italiano, mille arrivi in città

Arezzo, 7 settembre 2023- Weekend di grandi arrivi in città con alberghi e strutture che possono ringraziare sia la coda del turismo estivo, sia gli eventi legati a sport e passioni che si svolgono nel territorio. Non solo quelli in programma all’Equestrian Centri di San Zeno, in città stanno per arrivare circa 250 bracchi con padroni al seguito. Un piccolo esercito di circa mille persone che per giorni dormirà in città e frequenterà negozi, bar e ristoranti di zona. Potere del terzo Raduno Mondiale del Bracco Italiano, che torna dopo lo stop imposto dal Covid e che Arezzo ospiterà l’8, 9 e 10 settembre. Un evento per appassionati e allevatori che porterà qui padroni da 19 paesi del mondo. La manifestazione prevede un programma fitto di appuntamenti da venerdì a domenica che avranno il compito di incoronare il bracco più bello del mondo e anche quello più bravo. “All’ultimo mondiale c’erano150 cani iscritti all’expo, oggi siamo già a oltre 240 bracchi, un incremento notevole – spiega Franco Scortecci referente aretino della Sabi, la società amatori bracco italiano che organizza l’evento - le prove di lavoro sono già sold out non c’era più spazio vista l’affluenza incredibile. Al seguito dei cani circa mille persone da 19 paesi. Ci saranno tantissimi olandesi, finlandesi, in generale tutto il Nord Europa e molti americani. C’è chi ha arriva in camper, chi ha affittato intere ville e chi dormirà in albergo. Per l’occasione con l’agenzia aretina Tip Top Tour abbiamo previsto anche pacchetti con hotel e ingresso ai musei cittadini, o pernottamenti e visite alle cantine”. Un piccolo esercito alimentato anche da tanti appassionati che arriveranno in città per assistere all’expo aperta al pubblico. “Il primo giorno, venerdì 8 settembre, si terrà un convegno sul Bracco Italiano e l’allevamento all’Hotel Minerva, con importanti relatori in due lingue e traduzione simultanea. Sono stati i Medici a svolgere un ruolo importante nel mantenimento della razza – spiega Scortecci – Sabato dalle 10 l’esposizione di bellezza che tutti possono venire a vedere: classica foto al Prato davanti al monumento del Petrarca recentemente ripulito alla presenza degli Sbandieratori, poi sfilata nel Corso e in San Francesco fino al Comune dove si svolgerà l’inaugurazione ufficiale alla presenza del presidente nazionale Anci, l’ente nazionale cinofilia italiana. In quell’occasione insieme ad Arezzo Intour candideremo la città come sede di raduni nazionali anche di altre razze. Il collaudato format del bracco è replicabile infatti per tutte le razze canine. Possiamo sfruttare in estate Fortezza, Prato, Anfiteatro e in inverno il palaffari, ci candidiamo vista anche la centralità di Arezzo a diventare territorio votato a questo tipo di raduni. La serata si concluderà con una cena di gala al Minerva. Domenica sarà il giorno delle prove di lavoro, che si svolgeranno in una riserva Federcaccia a Pieve Santo Stefano