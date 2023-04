Publiacqua lancia la campagna “Occhio alle truffe”

Firenze, 19 aprile 2023 – Publiacqua, in collaborazione con i Comuni di Firenze, Prato, Pistoia e la Polizia di Stato lancia la campagna 'Attenzione alle truffe!', iniziativa di prevenzione ed informazione rivolta a tutti i cittadini del territorio dove l'azienda gestisce il servizio idrico, e in particolare alle persone anziane e fragili. Sono queste, spesso, le vittime di truffatori che, spacciandosi per operatori di Publiacqua, inventano pretesti per entrare nelle case e rubare soldi o preziosi.

«Dalla verifica dei consumi e della bolletta dell'acqua al pericolo di inquinanti vari nell'acqua - afferma l'azienda, che gestisce il servizio idrico in 46 Comuni della Toscana centrale -, tutto questo si trova condensato nelle vignette raccolte nel materiale informativo che sarà distribuito ai cittadini e nel quale è ben evidente il messaggio fondamentale di questa campagna, e cioè che Publiacqua non entra nelle abitazioni private».

«Dopo aver diramato comunicati ed acquistato spazi sui giornali - ha affermato Lorenzo Perra, presidente di Publiacqua, alla presentazione della campagna - e nonostante questo aver visto il ripetersi di questi episodi, abbiamo deciso di promuovere una vera e propria campagna di sensibilizzazione ed informazione rivolta agli anziani ma anche alle loro famiglie. Una campagna a cui teniamo moltissimo e che speriamo davvero