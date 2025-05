Arezzo, 21 maggio 2025 – Pubblicato il bando per la nuova gestione dell’impianto di macellazione a Castel San Niccoló: un’occasione importante per tutta la vallata.

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino, che gestisce l’impianto di macellazione nel comune di Castel San Niccoló in convenzione su affidamento dei Comuni comproprietari, ha pubblicato un nuovo bando per la concessione d'uso dell’immobile.

L’obiettivo è quello di garantire la prosecuzione del servizio garantendo al nuovo gestore un aiuto per gli investimenti necessari alla messa in sicurezza dell’impianto.

Dopo numerosi incontri con le associazioni di categoria, l’Unione ha previsto un contributo pubblico di 150 mila euro, finanziati dalla Regione Toscana, e ulteriori agevolazioni in forma di sconto canone, fino 50 mila euro per la messa a norma dell’immobile e l'adeguamento funzionale.

Il futuro gestore infatti potrà contare quindi di risorse cospicue per procedere all’ammodernamento dell'impianto. Non solo! Per eventuali investimenti e migliorie puo' essere concesso un ulteriore sconto canone.

Potrà inoltre espandere i vari rami dell’attività, prevedendo anche un centro di trasformazione della selvaggina, e introdurre la lavorazione degli ovicaprini.

“Si tratta di una opportunità per chi gestirà la struttura e del riconoscimento del valore strategico del servizio. Il gestore potrà usufruire del supporto garantito dagli enti locali - ha spiegato il presidente dell’Unione dei Comuni Federico Lorenzoni - e quindi invito gli allevatori a partecipare al bando per assicurare la continuità di una attività fondamentale per la nostra economia".