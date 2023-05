Presentazione del “Doppio Titolo” con l’Università cinese di Wenzhou

Arezzo, 12 maggio 2023 – Martedì 16 maggio alle ore 14.30 presso il Campus universitario del Pionta di Arezzo si terrà la presentazione del Doppio titolo” tra l’Università di Siena e la Wenzhou University. L’incontro si terrà nell’aula 3 della Palazzina Donne del campus (viale Cittadini, 33).

L’evento, che vedrà la partecipazione del Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze, Wang Wengang, è organizzato dal Corso di Laurea in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne.

Negli ultimi anni il corso di Laurea in Lingue ha beneficiato dell’attività didattica in presenza presso la sede aretina di lettori e lettrici di madrelingua cinese altamente qualificati provenienti dalla Wenzhou University. Nel gennaio del 2020 presso il campus del Pionta ad Arezzo si è tenuta la prima Winter School per gli studenti e le studentesse della Wenzhou University. Da oltre tre anni, inoltre, i due atenei arricchiscono le rispettive biblioteche con reciproche donazioni di pubblicazioni.

La collaborazione tra l’Ateneo e l’Università di Wenzhou non si limita ai programmi di mobilità di studenti e studentesse e docenti tra i due atenei, ma è anche finalizzata a sviluppare nuovi progetti di ricerca, con particolare riferimento a ragazze e ragazzi sinodiscendenti di seconda e terza generazione in Toscana e a rafforzare le sinergie con il tessuto economico e sociale aretino e senese.

Grazie a una convenzione stipulata nel 2022 le studentesse e gli studenti dei due atenei potranno conseguire una laurea di primo livello in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa presso l’Università di Siena alla fine del terzo anno e un equivalente titolo “bachelor”, riconosciuto dall’ordinamento cinese, in Lingua e cultura cinese con specializzazione in cinese commerciale presso l’Università di Wenzhou alla fine del quarto. Gli iscritti e le iscritte trascorreranno il primo biennio presso l’ateneo di provenienza, perfezionando rispettivamente il cinese e l’italiano, per poi completare il loro percorso formativo in mobilità internazionale presso l’ateneo partner.

Oltre alla presentazione del “Doppio Titolo”, sono in programma gli interventi della professoressa Monica Cicalini, dirigente del Liceo Redi di Arezzo e delle docenti di lingua cinese della medesima scuola.

Oltre al Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze Wang Wengang, parteciperanno Simone Borghesi, Delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali; Simona Micali, Presidente del Campus di Arezzo; Letizia Cirillo, presidente del corso di laurea in Lingue per Comunicazione Interculturale e d’Impresa; Bin Xuehua, docente dell’Università di Wenzhou; Maria Omodeo, docente di Letteratura e Cultura Cinese; Gianluigi Negro, coordinatore del “Doppio Titolo”; Monica Cicalini, dirigente Scolastico del Liceo Francesco Redi di Arezzo insieme alle docenti di cinese dell’istituto Clara Timititilli e Ludovica Antonelli.