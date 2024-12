Premio cambiamenti di Cna, quattro startup toscane in finale

Firenze, 17 dicembre 2024 – Quattro startup toscane hanno raggiunto la finale dell’ottava edizione del Premio Cambiamenti di Cna e due di queste hanno conquistato il podio. “Soundsafe Care” è arrivata prima, mentre “QuantaBrain” ha ottenuto il secondo posto. “Mlk Innovazione” è stata premiata con una menzione speciale per l’innovazione, mentre “Lemons in the Room” si è classificata quarta. Quest’anno la Toscana ha partecipato al premio con 219 imprese, su un totale di oltre un migliaio di aziende provenienti da tutta Italia. Soundsafe Care, vincitrice del primo premio da 20mila euro, ha sviluppato un dispositivo medicale che utilizza ultrasuoni e robotica per il trattamento non invasivo di tumori. Fondata nel 2023 come spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Soundsafe Care ha già ottenuto premi per l’innovazione e la validazione preclinica del dispositivo. QuantaBrain, seconda classificata con un premio di 5mila euro, ha sviluppato un software basato sull’intelligenza artificiale per la diagnosi precoce di disturbi psichiatrici tramite risonanza magnetica funzionale cerebrale.

Il software analizza i dati eliminando variabili tecniche e biologiche, migliorando la precisione nella diagnosi. Mlk Innovazione, startup grossetana, ha ricevuto una menzione speciale per il suo sistema di costruzione e laminazione del legno, destinato alla realizzazione di telai per biciclette e mezzi leggeri per la logistica dell’ultimo miglio. Infine, è arrivata quarta Lemons in the Room, startup fiorentina che utilizza la realtà virtuale per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e pediatrici, sviluppando un approccio innovativo che combina la tecnologia e l’empatia per rendere più umana l’esperienza terapeutica. La startup, fondata da quattro giovani universitari - Niccolò Berni, Alessandro Napoli, Milo Zoppini e Niccolò Cesareo-Santoro - ha già avviato importanti collaborazioni, come quella con l’Ospedale di Careggi, dove ha introdotto il Total Body Irradiation Trainer Vr, un simulatore di realtà virtuale utilizzato per formare i tecnici di radiologia in un ambiente sicuro e senza rischi clinici.

Inoltre, ha creato un’esperienza di mindfulness immersiva per i pazienti oncologici, che li aiuta a ridurre ansia, stress e dolore durante le sedute di chemioterapia. “Un grande risultato ottenuto nell’ambito del Premio Cambiamenti – ha commentato Luca Tonini, presidente di Cna Toscana – che arriva grazie all’impegno delle nostre imprese, supportate dalle articolazioni territoriali e regionali della Toscana e dal sistema Cna nazionale. Questo successo conferma il ruolo delle startup toscane come protagoniste dell’innovazione. Ringrazio tutte le imprese che hanno partecipato e la mia struttura regionale per il lavoro svolto”.