Pratomagno, il sopralluogo presso la pratina

Arezzo, 6 settembre 2025 – I l Presidente dell'Unione dei Comuni, Marco Ermini, Sindaco di Castiglion Fibocchi, ha recentemente effettuato un sopralluogo presso la pratina del Pratomagno, dove sono in corso i lavori di ripulitura e sfalcio di infestanti come ginestre e lamponi.

Questi interventi sono parte del progetto europeo “LIFE SHEPFORBIO”, nato per il ripristino e la valorizzazione dei pascoli in quota. Presentato a giugno 2019, il progetto è avviato in partnership con diversi enti, tra cui l'Unione dei Comuni del Casentino, Valdarno Valdisieve, Montagna Forlivese, il Parco delle Foreste Casentinesi, l'Università La Sapienza di Roma, Studio Verde e Euromontana.

Ermini ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e ha sottolineato l'importanza di proseguire con gli interventi di taglio degli infestanti, sia nel versante Valdarno che in quello Casentinese per mantenere la pratina e proteggere il nostro straordinario patrimonio naturale.

Il settore forestazione dell'Unione dei Comuni del Pratomagno è impegnato anche in altri progetti europei volti al mantenimento, tutela e promozione del patrimonio agricolo-forestale, tra cui:

- Progetto GO Do.NaTo : valorizzazione della Douglasia (Abete americano)

- Progetto LIFE GRANATHA 2016-2021: conservazione e valorizzazione degli habitat di brughiera per la tutela di alcune specie di uccelli. - Progetto Integrato di Filiera PIF Forestale: creazione di un consorzio forestale per la valorizzazione del legname da ardere e da opera, con la futura creazione di un marchio di qualità e certificazione forestale PEFC.

- Progetto LIFE GOPROFOR med 2022-2027: miglioramento dello stato di conservazione degli habitat forestali nella regione biogeografica del Mediterraneo.

L'Unione dei Comuni del Pratomagno svolge numerose funzioni non solo per i tre comuni fondatori (Loro Ciuffenna, Castelfranco Piandisco e Castiglion Fibocchi) ma anche per altri enti.