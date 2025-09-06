Arezzo, 6 settembre 2025 – Il Quartiere di Porta del Foro vince la Prova Generale della Giostra dedicata a Pier Ferruccio Romualdi , magistrato della manifestazione dal 2007 al 2012 e araldo nei primi anni '60. Due cinque firmati Vedovini e Scarpini guidano i chimerotti alla vittoria.

È Niccolò Nassi ad aprire la Piazza per Porta Crucifera che inaugura la Prova Generale con un 4. Dopo di lui scende sulla lizza l'esordiente Elia Verni per Porta Sant'Andrea. Anche il tiro del giostratore biancoverde finisce sul 4. È un 4 anche la carriera del primo giostratore di Porta Santo Spirito: Elia Taverni. Tocca a Giulio Vedovini chiudere la prima serie di carriere per Porta del Foro. Figlio d'arte, Vedovini va sicuro contro il Buratto e lo colpisce al cuore. È il primo cinque della serata.