Arezzo, 6 settembre 2025 – Il Quartiere di Porta del Foro vince la Prova Generale della Giostra dedicata a Pier Ferruccio Romualdi , magistrato della manifestazione dal 2007 al 2012 e araldo nei primi anni '60. Due cinque firmati Vedovini e Scarpini guidano i chimerotti alla vittoria.
È Niccolò Nassi ad aprire la Piazza per Porta Crucifera che inaugura la Prova Generale con un 4. Dopo di lui scende sulla lizza l'esordiente Elia Verni per Porta Sant'Andrea. Anche il tiro del giostratore biancoverde finisce sul 4. È un 4 anche la carriera del primo giostratore di Porta Santo Spirito: Elia Taverni. Tocca a Giulio Vedovini chiudere la prima serie di carriere per Porta del Foro. Figlio d'arte, Vedovini va sicuro contro il Buratto e lo colpisce al cuore. È il primo cinque della serata.
Si ricomincia. Scende di nuovo sulla lizza Porta Crucifera con Gianmatteo Marmorini, carriera perfetta, anche il suo tiro colpisce la targa del Buratto al centro: 5 e Porta Crucifera è a quota 9 punti. Stesso punteggio per Matteo Bruni che corre la seconda carriera per Porta Sant'Andrea, anch'esso adesso a quota 9. Tocca a Santo Spirito con Elia Pineschi che deve necessariamente trovare il centro per restare in gara, ma il giostratore gialloblù si ferma sul 4 e la Colombina è fuori dalla competizione. Porta del Foro ripone tutte le speranza su Niccolò Scarpini, un cinque potrebbe chiudere la Prova senza spareggi. Il giostratore giallocremisi non sbaglia, eguaglia il compagno di casacca e con 10 punti il quartier della Chimera conquista la Prova Generale dedicata a Pier Ferruccio Romualdi.