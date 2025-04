Pisa, in piazza per Sara e Ilaria. “Siamo qui per riprendere da dove hanno dovuto fermarsi”

Pisa, 2 aprile 2025 – Dalle 19.30 circa un centinaio di persone è scesa in strada nel centro di Pisa per far sentire la sua voce a seguito delle notizie, nelle ultime 24h, di 2 femminicidi: il femminicidio di Sara Campanella, accoltellata a 21 a Messina da uno studente 27enne della sua facoltà, e quello di Ilaria Sula uccisa a 22 anni dall’ex fidanzato e trovata morta dopo giorni dentro una valigia.

"La violenza è normalizzata – urla una ragazza –. Siamo qui per riprendere da dove Sara e Ilaria hanno dovuto fermarsi, non per scelta ma perché qualcuno ha scelto per loro. Finché non cambieranno i riferimenti ogni voce interrotta sarà solo un nome in più di una lunga lista. Vogliamo la fine di una retorica giustificante che descrive chi ha le mani sporche di sangue come un ‘bravo ragazzo’ o ‘in preda all’ira’. Serve un cambiamento della società tutta e serve un tragitto che parta dalle case, dalle aule, dalle piazze e dalla quotidianità. Così non siamo libere e non ci sentiamo al sicuro a vivere le nostre vite”.

Un momento del corteo

Per lo più ragazzi e ragazze, quindi, che si sono organizzati autonomamente in giornata e hanno deciso di collettivizzare la rabbia contro la violenza patriarcale radunandosi in piazza XX Settembre. Il corteo è proseguito con cori e striscioni in Corso Italia, Piazza Vittorio Emanuele, Viale Benedetto Croce, sui Lungarni fino a piazza dei Cavalieri.