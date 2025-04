"Piero Della Francesca (Il Tempo della Grazia") il volume pubblicato nella collana di Narrativa dalla casa editrice Arduino Sacco Editore di Rosa Notarfrancesco

Arezzo, 18 aprile 2025 – Si apre con una poesia il libro "Piero Della Francesca (Il Tempo della Grazia"). Un volume pubblicato nella collana di Narrativa dalla casa editrice Arduino Sacco Editore.

Rosa Notarfrancesco, l'autrice, introduce il racconto dell'opera del maestro di Borgo San Sepolcro con una riflessione sul suo tempo:

IL PASSO DEL TEMPO

***

Mi sembra paradossale l’esperienza di scrivere di un’epoca ormai così lontana. Di farlo oggi, senza la colloquialità del work in progress, che è tipica dei nostri giorni, e che trova nell'argomento del viaggio le garanzie di un' arbitrarietà assoluta. Insomma, scrivere in controtendenza con il tempo di scena è sempre un rischio. La scrittura finisce per apparire come una consolazione, secondo le concezioni dei latini, che si aiutano cammin facendo a chiarire i possibili sfondi di ragionamenti arditi e tanto astrusi in realtà, eppure così necessari a sommare tra di loro chilometri di strada, in un tempo che vede il dogma scomparire e l’uomo perdersi in baci e tenerezze che svolgono sulla scena una funzione epistolare per illudere il Pensiero sull’idea dei secoli dove passa la storia dell’umanità, ormai ferma nella narrazione popolare che non può fare altro che vendicare il presente, barattato con gli anni che restano da vivere. Insomma, non è affatto semplice trovarsi davanti alla parabola umana quando si proviene da un altro universo; soprattutto quando questo universo si presenta disancorato dal tempo canonico. Quel tempo percepibile attraverso il per sempre. Non esattamente questo nostro tempo, che ci tiene ad essere un “tempo che accade" dove c’è una storia da raccontare, come solo il tempo libero riesce a fare. Effettivamente l’impresa si fa molto ardua, ma vale la pena provarci. Cosa ne dite?

***

Il libro dell'autrice salernitana, ormai aretina di adozione, passa in rassegna tanti aspetti dell'universo artistico e poetico di Piero della Francesca, grande estimatore dell'opera di Masaccio e di Paolo Uccello, e artefice di una riforma del linguaggio pittorico che lo vede ancora come un perno della più rara e ricercata "pittura degli affetti", così densa e larga nei contrasti, come l'umanità scolpita nell'assenza che rende sacri al tempo gli affetti consacrati all'arte e alla storia nel segreto dei secoli idealizzati dal mito.

Rosa Notarfrancesco (detta Rossella) autrice di molti versi, è nata a Salerno il 13 luglio 1984; originaria di Montecorvino Rovella (SA) dal 2007 vive ad Arezzo.

Ha pubblicato libri di poesia, romanzi, racconti, disegni, testi sperimentali e scritti vari.