Vaccino covid, in Usa Pfizer chiede autorizzazione per bambini da 5 a 11 anni

Roma, 7 ottobre 2021 - Vaccino anche ai bambini dai 5 agli 11 anni: in Usa Pfizer chiede l'autorizzazione alla Fda americana per immunizzare anche gli under 11. Un'operazione che negli Stati Uniti riguarderebbe 28 milioni di bambini in tutto. "Noi e BioNTech Group - si legge in un Tweet di Pfizer - abbiamo presentato ufficialmente la nostra richiesta alla Food and Drugs Administration (Fda) per l'autorizzazione all'uso di emergenza del nostro vaccino Covid-19 nei bambini da 5 a meno di 12 anni".

UPDATE: We and @BioNTech_Group officially submitted our request to @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx — Pfizer Inc. (@pfizer) October 7, 2021

Il mese scorso Pfizer ha diffuso nuovi dati secondo i quali una doppia dose di 10 microgrammi - cioé una dose che e' un terzo rispetto a quella utilizzata per gli adolescenti e gli adulti - è sicura e genera una risposta immunitaria "solida". Questa doppia dose, sostiene Pfizer, è stata ben tollerata nei trial clinici e ha prodotto una risposta immunitaria e effetti collaterali paragonabili a quelli riscontrati nella fascia 16-25 anni.

"Vaccino covid e antinfluenzale, somministrazione contemporanea è sicura"

La somministrazione contemporanea del vaccine antinfluenzale e di quello contro il Covid e' sicura ed efficace. Lo rilevano i risultati preliminari del primo studio descrittivo di co-somministrazione del vaccino quadrivalente ad alto dosaggio di Sanofi Pasteur con la terza dose di vaccino COVID-19 mRNA, da cui emerge che le due somministrazioni insieme sono sicure, ben tollerate e "con una adeguata risposta anticorpale pari a ciascun vaccino somministrato singolarmente".

"Questo studio dimostra come in un periodo storico senza precedenti come quello che stiamo vivendo - afferma Francesca Trippi, Medical Head di Sanofi Pasteur - ancora segnato dall'emergenza sanitaria della pandemia e con la nuova stagione influenzale alle porte, abbiamo necessità di risposte puntuali, rapide e concrete sulla gestione ottimale ed efficace delle campagne di vaccinazione. Questo è il primo studio che ha permesso di produrre evidenze scientifiche positive in termini di risposte anticorpali e di profilo di sicurezza, a supporto della somministrazione concomitante del vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio con la terza dose di vaccino anti-covid".