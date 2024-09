Arezzo, 25 settembre 2024 – Perdono di Terranuova, conclusa la 410° edizione con un enorme successo di presenze

250 ambulanti, 130 espositori, 100 attività tra i commercianti locali, 35 giostre, 180 persone dedicate alla sicurezza. Ecco alcuni numeri dell'edizione 410 del Perdono di Terranuova Bracciolini, che ha riempito le strade del centro storico dal 21 al 24 settembre 2024.

“Si è appena conclusa questa grande nostra manifestazione – ha detto l’assessora alla cultura, Sara Grifoni – ed è tempo di bilanci. Siamo soddisfatti per l’ottima riuscita della Fiera, in termini di presenze, di pubblico e di serenità nella fruizione della festa. I ringraziamenti da fare sarebbero moltissimi – aggiunge – ma citarne alcuni è doveroso: tutta la macchina organizzativa del Comune di Terranuova, la ProLoco che è il braccio operativo dell’amministrazione, le associazioni che hanno partecipato e garantito la sicurezza, le Forze dell'ordine che con un lavoro cospicuo e costante hanno arginato la presenza di venditori abusivi. Lunghi anni di lavoro congiunto hanno permesso di ottenere dei risultati oggi visibili a tutti, offrendo alla nostra città una festa attesa, sentita e fortemente partecipata”. Come da tradizione, la Festa del Perdono si è conclusa con lo spettacolo pirotecnico del martedì sera, un modo per salutare la fiera con scie colorate che illuminano il cielo.