Paura in autostrada: auto perde il rimorchio con la barca. Nessun ferito ma lunghe code in A1

Firenze, 11 agosto 2023 – Sull’Autostrada A1 (l’Autostrada del sole) si sono vissuti attimi di paura questo pomeriggio nel tratto compreso t ra Valdichiana e Chiusi Chianciano , in direzione Roma: un'auto ha sbandato perdendo il carrello con sopra una barca, che si è staccato creando pericolo alla circolazione ma senza conseguenze serie per il conducente del mezzo o altre persone. L'incidente ha tuttavia creato lunghe code per la rimozione del rimorchio. Per le lunghe percorrenze, è stato consigliato di uscire a Firenze Impruneta, prendere il Raccordo Siena-Bettole Ss 326 e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.