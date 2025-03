Arezzo, 27 marzo 2025 – Partito il programma antizanzare con il primo ciclo di trattamento sulle aree esterne Montevarchi ha dato il via al programma di interventi contro la proliferazione delle zanzare nel suo territorio. Il primo ciclo di trattamenti larvicidi sulle aree pubbliche si è appena concluso e gli altri seguiranno a cadenza mensile nei prossimi mesi fino a settembre. Inoltre, è stata pubblicata l'ordinanza n. 72/2025 che sarà in vigore dal 1° aprile fino al 31 ottobre, contenente norme di comportamento finalizzate a coinvolgere i cittadini nella lotta contro le zanzare, a partire dalla rimozione dei focolai larvali. Tra le misure adottate, si richiede la rimozione di contenitori che potrebbero raccogliere acqua piovana, la pulizia periodica di grondaie, fontane e vasche e il trattamento dell'acqua presente nei tombini di proprietà privata. Inoltre, è necessaria la copertura di cisterne, bidoni e serbatoi con zanzariere o teli, svuotare regolarmente i sottovasi ed evitare che giochi o piscine gonfiabili rimangano con acqua stagnante per più giorni. L'Amministrazione comunale invita i cittadini a consultare l'opuscolo informativo, disponibile sul sito www.comune.montevarchi.ar.it e sui profili social del Comune, con i "consigli utili" forniti dal Ministero della Salute per difendersi delle zanzare e prevenire le punture.