Pane e olio per i morosi in mensa, il consiglio d'istituto della scuola Magiotti: «Noi contrari»

Arezzo, 11 febbraio 2025 – Il consiglio d'istituto della scuola 'Magiottì di Montevarchi, con un documento approvato all'unanimità, ha espresso la propria contrarietà alla somministrazione di pane con olio - la fettunta toscana - agli alunni delle famiglie che siano morose nei pagamenti della mensa scolastica, secondo quanto prevede il regolamento del Comune. Il consiglio d'istituto afferma che «la mensa rientra nel monte ore scolastico e pertanto costituisce parte

integrante del diritto allo studio garantito e tutelato dalla Costituzione». Il consiglio di istituto ha ribadito nell'occasione anche «la distinzione di ruoli e funzioni proprie della scuola rispetto al Comune, al quale solo compete la somministrazione

del servizio di mensa scolastica compreso il recupero dei crediti maturati verso le famiglie morose». Per il sindaco Silvia Chiassai Martini è «sbagliato che una scuola entri in questioni che tecnicamente non le competono». Ieri sera anche il consiglio di istituto di un'altra scuola, la 'Mochì, ha discusso di questa vicenda manifestando le proprie perplessità in una lettera indirizzata all'amministrazione comunale.