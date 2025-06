Arezzo, 9 giugno 2025 – Palio dei Rioni, venerdì ritorna la tradizionale “Visita alle Stalle”.

Il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino rappresenta uno dei punti più alti delle tradizioni dove sacro e profano si fondono insieme creando una manifestazione che coinvolge tutta la popolazione nelle varie iniziative. Una di queste si svolgerà venerdì mattina con la “Visita alle Stalle”, iniziativa che permette ai giovani castiglionesi di immergersi nel fascino e nei rituali di questa manifestazione.

“I nostri bambini e ragazzi potranno cogliere la passione, la dedizione e l’impegno con cui i rionali preparano nei minimi dettagli la giornata dedicata alla Madonna delle Grazie del Rivaio” spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.

Questa iniziativa, che ha preso il via negli anni passati, oltre ad essere il veicolo per la promozione turistica di Castiglion Fiorentino, diventa anche un’occasione per avvicinare le nuove generazioni alla vita rionale svolgendo anche un ruolo sociale e di aggregazione.

Per poter partecipare alla visita, fino ad esaurimento posti, è necessario compilare il modulo d’iscrizione che potrà essere sia scaricato sul sito del comune, https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/it, che ritirato presso l’ufficio Servizi Sociali del comune di Castiglion Fiorentino, presso la Pro Loco e presso l’edicola Faralli, lungo Corso Italia.

Una volta compilato il modulo dovrà essere riconsegnato entro e non oltre il giorno 11 giugno alle ore 12.00 nelle seguenti modalità:

email: [email protected];

consegna brevi-manu: all’ufficio Servizi Sociali (orari ufficio).

La mattinata prenderà il via alle ore 9.00 con ritrovo presso il parcheggio del circolo della Noceta. I bambini partiranno alla volta delle stalle dei tre rioni a bordo dei pulmini messi a disposizione dall’amministrazione comunale. Al termine della visita lì attenderà, come di consueto, una colazione presso i Giardini Pubblici di piazza Matteotti dove i genitori potranno prelevare i loro figli entro le ore 12.30.

“Un ringraziamento particolare ai nostri Rioni che aprono le ‘stalle’ ai piccoli visitatori dando loro l’opportunità di vivere i momenti salienti che portano al Palio, una manifestazione che racchiude la storia locale, le tradizioni popolari e la passione per il mondo dei cavalli” conclude l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.