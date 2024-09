Ottanta persone identificate dalla polizia per violazioni al codice della strada

Pontedera, 21 settembre 2024 - La polizia prosegue nei controlli a tappeto nella città di Pontedera per contrastare l’illegalità. Nel pomeriggio di ieri personale del commissariato di Pontedera con l’ausilio di equipaggi del nucleo prevenzione crimine Toscana, ha effettuato diversi controlli nella zona della stazione di Pontedera e nei parcheggi e all’interno principali centri commerciali cittadini. Sono state fermate e identificate 80 persone, a piedi e a bordo di autovetture, con elevazione di verbali di contravvenzione al codice della strada, in particolare per la mancato uso dei sistemi di ritenzione dei minori che prevede una sanzione fino a 333 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente. <<Purtroppo - sottolinea il commissariato di Pontedera - sono numerosi i casi, soprattutto all’uscita delle scuole, di bambini che non vengono trasportati nelle autovetture con le modalità di sicurezza prevista dal codice della strada da parte di genitori e nonni, esponendo i bambini a danni gravissimi anche in caso di piccoli tamponamenti. I guidatori usano le cinture ma lasciano i bambini senza alcuna protezione come se non fosse importante la loro sicurezza e incolumità>>.