OroArezzo, partito il conto alla rovescia. La fiera scalda i motori: ecco le novità

Arezzo, 23 marzo 2025 – Appuntamenti di spessore nella Primavera di Arezzo Fiere. Uno su tutti l’evento di punta di maggio con il ritorno di OroArezzo, ma non solo. Si stanno avvicinando anche molti altri impegni importanti per Arezzo Fiere, come spiega il Presidente Ferrer Vannetti: “A breve avremo una mostra d’arte contemporanea di grande livello, e ovviamente poi siamo in attesa poi del grande e immancabile appuntamento con Oroarezzo del prossimo maggio”. Dal 10 al 13 maggio prossimi si terrà la 44esima edizione di Oroarezzo che si prepara ad accogliere i protagonisti del Made in Italy e internazionali dell’oreficeria e della gioielleria, con il salone organizzato da Italian Exhibition Group: la manifestazione concentra l’eccellenza della produzione industriale del prezioso nel distretto che occupa il gradino più alto del podio nazionale dell’export: secondo gli ultimi dati congiunturali elaborati a gennaio da Federorafi Confindustria per una ricerca sul settore orafo-gioielliero condotta da Mediobanca su scala nazionale, Arezzo si conferma campione di esportazioni tra i distretti italiani del settore con una crescita del 119%, per 5,3 miliardi di euro di valore. Subito, dal 28 al 30 marzo tornano il Mercatino del Calcit con Indanza e la Festa dei Bambini. “Expoarte Città di Arezzo” sarà, invece, la nuova Mostra Mercato di Arte Moderna e Contemporanea, che si terrà il 29 e 30 marzo presso Arezzo Fiere e Congressi, con la Direzione artistica di Gianni e Matteo Zucca. Arezzo offrirà agli appassionati e collezionisti di arte moderna e contemporanea un’esposizione di alto livello con la presenza di gallerie selezionate da tutta Italia, artisti affermati e i più interessanti autori emergenti. Dall’1 al 10 aprile ci saranno alcuni concorsi, e dall’11 al 13 aprile il Free Chaoter Arretium, raduno nazionale monomarca Harley Davidson. Il 28 e 30 marzo ancora concorsi, il Privacy day il 6 giugno e poi il dal 20 al 22 giugno il primo dei congressi dei Testimoni di Geova.