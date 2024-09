Arezzo, 5 settembre 2024 – Orientamento alla cultura d'impresa:

a favore della formazione dei giovani l'avviso pubblico di ANCI

Potenziare il servizio di Informagiovani creando al suo interno uno sportello informativo dedicato alla creazione di impresa, a servizio anche dei Comuni del territorio che aderiranno al progetto, e coinvolgere gli istituti scolastici per organizzare attività di orientamento alla cultura d'impresa, rivolte a studenti. E' il progetto che l'Amministrazione intende attivare grazie ad un partenariato con soggetti interessati a presentare proposte rivolte proprio all'orientamento della popolazione giovanile verso la cultura di impresa, ai quali è rivolto l'avviso pubblico di ANCI e del quale potrà essere beneficiario anche il Comune di Arezzo. L'importo in palio è pari a 150mila euro a progetto, ed è destinato alle associazioni del territorio. Le proposte progettuali, che dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 25 settembre, dovranno sostanzialmente indicare le tipologie di intervento di promozione e sostegno alla nascita di nuova imprenditorialità giovanile, in particolare attività di orientamento alla cultura di impresa nelle forme di coaching e tutoring, laboratori di pratica, sportelli di consulenza e informativi circa la costituzione e la gestione di un'impresa, la definizione dell'idea imprenditoriale e del relativo business plan e le opportunità imprenditoriali collegate alle vocazioni del territorio, attività mirate alla nascita di “hub giovani” permanenti, che funzionino da sportelli informativi e spin-off di nuova imprenditorialità giovanile, anche eventualmente a integrazione delle attività svolte da “hub giovani” già esistenti.

“Ancora un progetto destinato ai giovani e alla loro formazione che andrà ad implementare ulteriormente l'attività già svolta dallo sportello Informagiovani, punto di riferimento importante per i nostri ragazzi”, ha commentato l'assessore Federico Scapecchi.

Tutte le informazioni al link https://bit.ly/GiovaniImpresa