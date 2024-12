Arezzo, 14 dicembre 2024 – Opi, giornata di riflessione sula professione infermieristica. In occasione della sua assemblea degli iscritti l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo propone martedì 17 dicembre una mattinata di confronto

Si chiama “Caring: dalla visione agli esiti assistenziali. Riformare le prassi dell’infermiere” ed è un libro dedicato alla professione infermieristica scritto a quattro mani da Vianella Agostinelli, Direttrice del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche dell’Asl Toscana sud est, e Giuliana Morsiani, dottoressa di ricerca e formatrice in Ausl Modena. Partendo dalle riflessioni proposte dal libro, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo ha organizzato una mattinata di confronto nell’auditorium “Pieraccini” dell’ospedale San Donato, valida anche come evento formativo. “Il libro – spiega il Presidente dell’Opi di Arezzo Giovanni Grasso – è incentrato sul concetto di caring, il prendersi cura, quale essenza che contraddistingue le professioni infermieristiche e ostetriche. Le autrici Giuliana Morsiani e Vianella Agostinelli propongono un concreto ripensamento del ruolo e delle prassi dell’infermiere e delle altre professioni sanitarie, frutto delle esperienze professionali e gestionali maturate nelle realtà organizzative in Emilia-Romagna e in Toscana. Assieme a loro abbiamo voluto chiamare altri importanti relatori per analizzare in profondità presente e futuro della nostra professione”. I lavori, in programma martedì 17 dicembre, inizieranno alle 8.30 proprio con l’intervento di Giovanni Grasso e proseguiranno con relazioni dedicate alla crisi della professione, al suo rinnovamento, alla formazione dei nuovi infermieri ed ai riflessi di tutto questo sulla salute dei cittadini. Durante la mattinata è anche programmata l’assemblea degli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo, che partendo da questi temi sarà quindi una vera occasione di confronto.