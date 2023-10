Operatori socio sanitari, la Regione amplia l’offerta. Ecco il bando

Firenze, 9 ottobre 2023 – La Regione Toscana amplia l’offerta di operatori socio sanitari a disposizione delle varie Asl. E’ stato infatti pubblicato sul sito di Estar l’avviso pubblico per l’ammissione ai corsi di formazione base, per un totale di 1000 ore, che garantiranno l’abilitazione e quindi la possibilità di esercitare il mestiere. In totale i posti a disposizione sono 210 e per partecipare al bando c’è tempo fino alle 12 del prossimo 8 novembre.

Il concorso darà la possibilità di accedere ai corsi e le graduatorie saranno divise per area vasta. Il numero maggiore di rinforzi sarà messo a disposizione dell'Asl Toscana Centro, dove i posti a disposizione sono 150, di cui 60 per Firenze e 30 a testa per Prato, Pistoia ed Empoli. Il bando sarà aperto anche per la zona dell'Asl Sud Est, dove invece ci saranno 60 posti a disposizione per Siena e Arezzo.

Il corso prevede una formazione sia teoria che pratica (con quasi la metà delle ore di tirocinio) per ottenere la qualifica di operatore socio sanitario e andare poi ad assistere i pazienti che sono presenti in ospedale, nelle residenze sanitarie per disabili o ad esempio nelle Rsa, dove nei mesi scorsi era stata lamentata una grossa carenza proprio di queste figure.

La particolarità che rende molto appetiti questi corsi è che non sono richiesti requisiti e le candidature sono aperte praticamente a tutti. Ma nonostante negli ultimi anni si siano formati tantissimi operatori socio sanitari, si tratta di una figura particolarmente richiesta soprattutto nel settore privato. Il bando pubblicato dalla Regione dovrebbe essere l’unico da qui alla fine dell’anno.