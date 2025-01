Oliviero Toscani, era contrario ai funerali. Il figlio: “Ha lottato”. Ultimo viaggio in camicia rossa e cintura da cowboy

Cecina (Livorno), 14 gennaio 2025 – Anticonformista fino in fondo. Camicia rossa, le penne di fagiano nel taschino, cinturone da cowboy, jeans, i suoi inconfondibili occhiali indossati su un volto disteso. Sereno, come sempre. E tanti rami e foglie di olivo della sua tenuta di Casale Marittimo, il podere Campigallo dove ha vissuto anni felici con la moglie Kirsty e i figli Rocco, Lola e Ali.

Per il suo ultimo viaggio Oliviero Toscani ha scelto i colori e lo stile che preferiva e l’abbraccio degli olivi della sua terra. Dopo due giorni al capezzale, si sciolgono in lacrime le emozioni dei figli e della moglie Kirsty nella sala del commiato dell’ospedale di Cecina. Oliviero Toscani si era sentito male venerdì nel suo casale in campagna a pochi chilometri da Cecina, dopo aver passato il Natale bene con la famiglia e aver mangiato anche una fetta di panettone, uno dei suoi dolci preferiti. La cura sperimentale per contenere i danni dell’amiloidosi, la malattia degenerativa che lo ha colpito, sembrava aver rallentato gli effetti del male. La malattia è rara, ma grave, causata da depositi di proteine anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. Ne esistono di diversi tipi e in Italia colpisce circa 800 persone l’anno.

Alla fine, le complicazioni della malattia sono state fatali, come ha confermato ieri mattina la direttrice dell’ospedale di Cecina Giovanna Poliseno: “Il personale sanitario ha fatto tutto quello che era possibile, ma la situazione era molto grave. Alla famiglia, che è comprensibilmente molto provata, le nostre condoglianze”. E dopo essere rimasti a lungo da soli nella camera ardente, escono i familiari con gli occhi rossi di pianto. Dopo tanti mesi di sofferenza si consuma il momento più difficile. Rocco Toscani, praticamente il ritratto del padre da giovane, trova la forza per dirci che Oliviero “ha lottato per mesi e fino all’ultimo come sempre nella sua vita, è stato un esempio per tutti noi”. Nella saletta poi a parlare sono gli abbracci: Il dolore e l’affetto non hanno bisogno di parole.

Non ci saranno cerimonie funebri religiose: questa mattina il feretro partirà dall’ospedale di Cecina per essere trasportato al cimitero dei Lupi di Livorno per la cremazione, seguendo le volontà del celebre fotografo. Toscani, come aveva dichiarato pubblicamente, sapeva di essere stato colpito da una malattia incurabile. Una malattia che ha affrontato con grande dignità e senza pudori, rimanendo fedele a se stesso anche nell’ultimo viaggio.