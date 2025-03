Arezzo, 31 marzo 2025 – Officine della Cultura: aperti per sorrisi!

La cooperativa aretina, tra una stagione teatrale, un festival e una produzione musicale, invita i cittadini e il suo pubblico a mettere piede nella nuova sede per un incontro di sorrisi

Officine della Cultura, la storica cooperativa aretina impegnata nella produzione e promozione culturale nel territorio e non solo, Residenza Artistica Culturale riconosciuta dalla Regione Toscana, ha cambiato sede. Il pubblico, abituato a recarsi presso i suoi uffici per acquistare i biglietti per gli spettacoli teatrali favoriti, ormai lo sa: fino ad un mese fa doveva recarsi in Via Trasimeno 16, da un mese circa l’ufficio ha un nuovo indirizzo: via Vittorio Veneto 180/2, sopra la Coop di Saione, per avere un riferimento ben visibile.

Completato il rito del trasloco, Officine della Cultura è lieta d’invitare tutti gli interessati a scoprire la nuova sede mercoledì 2 aprile dalle ore 17 alle ore 19. Un incontro informale, fatto di parole e racconti ma, soprattutto, di sorrisi, che, per Officine della Cultura, rappresenta una piccola festa per i 28 anni di attività vissuti con un legame profondo con il proprio territorio senza mai venir meno alla curiosità, al dialogo e all’accoglienza.

«Officine della Cultura cambia indirizzo ma non cambia il suo desiderio di essere un punto di riferimento per chi ama la cultura e la condivisione. Invitiamo tutti a partecipare a questo momento per noi importante, quasi un rito di passaggio, per brindare insieme al futuro e a nuove avventure culturali da vivere con la nostra città», ha dichiarato Massimo Ferri, presidente di Officine della Cultura.

Un brindisi simbolico e la voglia di guardare avanti saranno il filo conduttore di questo pomeriggio speciale, aperto a tutta la cittadinanza. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.