Nudo sulla statua in piazza Signoria, Pisvejc torna libero. Escluso il reato di atti osceni

Firenze, 25 settembre 2023 – E' stato convalidato l'arresto di Vaclav Pisvejc, l'imbrattatore che domenica mattina in piazza della Signoria, durante la cerimonia di chiusura di 'Corri la vita' si è arrampicato nudo con una scritta sul corpo 'Censurato' sulla statua "Ercole e Caco" danneggiando il basamento e mostrando le parti intime in segno di protesta.

All'esito dell'udienza per direttissima Pisvejc è tornato libero: dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria una volta alla settimana. Il giudice non ha accolto la richiesta di misura cautelare avanzata della procura che chiedeva in prima istanza il divieto di dimora a Firenze e ha escluso il reato di atti osceni contestato dalla procura ritenendo che "la semplice esposizione del corpo nudo per protesta non configura l'ipotesi delittuosa contestata ma la sola contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza".