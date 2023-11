Prima neve sull’Appennino, ecco quanto dura il freddo

Firenze, 27 novembre 2023 – Come previsto è arrivata la prima neve sull’Appennino. Siamo intorno ai 1.500 metri, come testimoniano le foto di San Pellegrino in Alpe, nel comune di Castiglione di Garfagnana, e del Lago Santi. Anche all’Abetone si vede la neve, mentre per ora il manto bianco ha risparmiato le quote più basse come sull’appennino pratese. Niente neve per adesso nemmeno a Zeri e sull’Amiata.

Abetone (webcam paesaggidigitali)

Secondo le previsioni, sul nord ovest della Toscana la quota neve resterà più o meno per tutta la settimana fra i 1.300 e i 1.500 metri. Rischio gelate in fondovalle, con le temperature massime che in questi giorni saliranno e diminuiranno in maniera altalenante.