Natale da tutto esaurito per i parcheggi aretini, il piano di Atam

Arezzo, 6 dicembre 2023 – Natale da tutto esaurito per i parcheggi aretini. Quelli gestiti da Atam nell’ultimo weekend sono stati presi d’assalto e si preparano a fare gli straordinari anche per il ponte dell’Immacolata. Sia sabato che domenica scorsa dal primissimo pomeriggio erano sold out gli 800 posti a pagamento del Baldaccio, i 250 della Cadorna, il 214 dell’Eden e pure i 479 del Mecenate. Ma anche trovare un parcheggio libero piano strada nelle classiche strisce blu è stata cosa assai complicata nell’ultimo fine settimana. E così sarà anche dal prossimo con gli arrivi previsti dall’8 al 10 dicembre in concomitanza della Città di Natale.

Carla Tavanti Presidente di Atam, vi preparare a fare gli straordinari?

“Anche il prossimo weekend sarà attiva la navetta tra Arezzo Fiere e il centro città con orario 9-22 no stop. Addirittura al pomeriggio i mezzi saranno due. E’ gratuita, compresa nei 5 euro della sosta giornaliera ad Arezzo Fiere. La navetta porta fino al parcheggio Baldaccio, più avanti non aveva senso perché il traffico è talmente congestionato che andare oltre avrebbe allungato i tempi di percorrenza. Non solo, il Centro Affari sarà aperto anche ai camper che potranno sostare alla stessa tariffa di 5 euro”.

A proposito di camper, come vi siete attrezzati?

“Il parcheggio camper con carico e scarico acqua è quello in via da Palestrina, ma per agevolare la sosta abbiamo reso anche via Tarlati ad uso esclusivo dei camper, è collegato con le scale mobili e adiacente all’area attrezzata. La tariffa è 8 euro per 24 ore e anche queste aree di sosta erano piene completamente”.

Sold out tutti gli altri parcheggi auto compresi il Baldaccio e il Mecenate, solitamente più snobbati dagli aretini?

“Dall’ora di pranzo lo scorso fine settimana eravamo al completo ovunque. Il fato che il Baldaccio e il Mecenate non si riempiano è un falso mito, magari completano solo un piano e uno interrato nei feriali ma ci sono tantissimi lavoratori del centro che li usano anche in abbonamenti convenienti. Qui resta sempre un po’ di margine, che la città del Natale azzera nei fine settimana. Solo il parcheggio dell’ospedale non era pieno ma quello fa un altro servizio, anche se alcuni aretini lo hanno scelto lo stesso per la sosta a 1 euro e utilizzando poi i bus di linea per il centro”.

In vista degli arrivi del prossimo weekend che novità ci sono?

“Abbiamo ampliato l’area di sosta per i bus turistici a via dei Carabinieri che ne contiene una quarantina, oltre ai 9 stalli del Rossellino. Il costo è 50 euro per 24 ore. I bus scaricano alle scale mobili o al parcheggio di via Rossellino e poi vanno in sosta”.

Con questa affluenza Atam ha fatto incassi record?

“Tra tariffe agevolate e l’impegno nel servizio navetta diciamo che quello che viene incassato viene anche speso. In più alle scale mobili c’è una postazione di assistenza fissa della Croce Bianca per i disabili che accompagna in piazza, un servizio gratuito offerto da Atam, oltre alla spola dei taxi”.

Quali i servizi pensati per gli aretini invece?

“Le agevolazioni tariffarie realizzate anche per promuovere l’uso della nostra App. Per chi paga con l’app per tutto il mese di dicembre la sosta nelle strisce blu piano strada e non nei parcheggi chiusi con sbarra, costa la metà. Obiettivo incentivare l’utilizzo di strumenti elettronici”.