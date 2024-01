Tragedia sull’A7, muore un 21enne nel furgone ribaltato

Isola del Cantone (Genova), 3 gennaio 2024 – Un tragico incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di 21 anni lungo l’autostrada A7, tra i caselli di Isola del Cantone e Vignole Borbera, in direzione Milano e al confine tra il Piemonte e la Liguria. La vittima è originaria della Toscana, anche se al momento non sono state rese note le generalità.

L’uomo viaggiava a borgo di un furgone insieme ad altre quattro persone, tutte rimaste ferite di cui due in modo grave. Un passeggero è stato portato in codice rosso dall'elisoccorso piemontese al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino mentre una ragazza è stata trasportata a Novi Ligure. Un altro è stato trasferito al San Martino di Genova con l'elicottero partito dal capoluogo ligure. Anche un secondo ferito è stato trasportato al San Martino. In base a quanto appreso, è probabile che i cinque si stessero recando in qualche località sciistica. All’interno del van è stato infatti ritrovato del materiale tecnico.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma il conducente dovrebbe aver perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Non sono state coinvolte altre vetture. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e 118.