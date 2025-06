Arezzo, 28 giugno 2025 – Il 1° luglio riapre il bar dell'ospedale di Sansepolcro

Riprende il servizio del bar interno al presidio ospedaliero dell'ASL Toscana sud est

Martedì 1° luglio riprende il servizio bar all'interno dell'ospedale di Sansepolcro.

Dopo oltre un anno di chiusura, la struttura riprenderà il servizio che è stato affidato, per i prossimi sei anni, alla ditta Family Bar di Grassi Luca & co. s.n.c. risultata vincitrice di apposita procedura negoziata. Il bar sarà aperto, per tutti i giorni dell'anno, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16; il sabato e i prefestivi dalle 7 alle 13; sarà invece chiuso la domenica e i giorni festivi.