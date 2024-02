Trovata morta nel fiume Bisenzio: tragedia a San Mauro a Signa

Firenze, 10 febbraio 2024 - È stata trovata senza vita nel Bisenzio, a pochi metri dal ponte al Santo, fra San Mauro a Signa e San Donnino. Il corpo di una donna di circa 70anni, di origini marocchine, è stato scoperto nel fiume, in prossimità della riva, intorno alle 12.30.

Pare che a portarlo fuori dall’acqua siano stati gli stessi familiari, che stavano cercando la signora da alcune ore. La donna, che sembra soffrisse di alcuni problemi di demenza senile, si sarebbe infatti allontanata da casa intorno alle 10 di questa mattina e i parenti avrebbero dato subito il via alle ricerche, fino a trovarne il corpo nel fiume, poco lontano da casa. In base alle prime ricostruzioni l'anziana potrebbe essere scivolata nell'acqua, morendo annegata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Piero a Ponti e della compagnia di Signa, insieme ai vigili del fuoco e alla Pubblica assistenza di Signa. Impossibili purtroppo i soccorsi, visto che per la signora non c’era purtroppo nulla da fare. Proseguono invece gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.