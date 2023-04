Mookids, mercoledì sera al Caracol il debutto del trio elettropop pisano

Pisa, 11 aprile 2023 - Esce “The Place We Are Living In”, il disco d’esordio dei Mookids. La band pisana lo presenterà per la prima volta live presso il circolo Caracol, in via Cattaneo, mercoledi 12 aprile. Il disco è stato anticipato dall’omonimo singolo già disponibile all’ascolto da mercoledì 5 aprile con un videoclip visibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=4HDAD2ArjaM

Il trio, composto dai musicisti under 30 Andrea Vignali (batteria), Lorenzo Chiaverini (voce e chitarra) e Daniele Pacini (tastiere) suona insieme da più di dieci anni, e già nell’arco del 2020 aveva pubblicato i quattro singoli “Over”, “Neon”, “Isolation” e “Here We Go”, ma è stato dopo la vittoria della prima edizione del Firenze Suona Contest nel giugno 2021 che i Mookids hanno iniziato a lavorare a un sound più omogeneo rispetto alla musica che stavano componendo e che è maturato definitivamente nei nove brani di cui si compone l’album “The Place We Are Living In”. Ascoltandolo, si riconoscono influenze provenienti dal mondo dell'indie pop/rock (Alt-J, LCD Soundsystem) e del rock elettronico dei Radiohead, la celeberrima band britannica che ha acceso la passione per la musica nei cuori dei tre ragazzi pisani. Parallelamente all’uso ampio di voci e di suoni campionati che caratterizzano i brani, anche i testi, tutti scritti in inglese secondo una scelta estetica compiuta dai Mookids fin dalle prime note della loro produzione, hanno un filo rosso basato sull’uso di parole che rimandano a luoghi oscuri – reali o figurati – e immagini malinconiche.

“Per me scrivere non equivale a narrare una storia in modo lineare” racconta Lorenzo Chiaverini, che ha scritto i testi dell’album. “Piuttosto, quello che faccio è cercare frasi e parole che si incastrino con il ritmo della musica che abbiamo già composto in studio e che mi permettono di creare immagini che mi piacciono”.

L’album è stato autoprodotto dalla band pisana, che lo ha registrato nel suo studio alle porte della città con la collaborazione di Mirko Cascio che lo ha mixato, di Arturo Pacini che lo ha masterizzato e dell’agenzia Genau che ne ha curato l’artwork e il design.