Montevarchi, proseguono i lavori di ristrutturazione e adeguamento del ponte Bailey

Arezzo, 15 novembre 2023 – Come da cronoprogramma, proseguono i lavori di ristrutturazione e adeguamento del ponte Bailey.

Per eseguire alcune operazioni di demolizione relative all’infrastruttura, il giorno martedì 21 novembre 2023 dalle 9.00 alle 17.00 il sottopasso ferroviario che collega piazza Garibaldi con piazzale Europa sarà chiuso alla circolazione veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia (salvo avverse condizioni meteorologiche).

Pertanto:

la circolazione veicolare, da e per il Pestello, dovrà seguire obbligatoriamente l’arteria di via della Sugherella.

I pedoni dovranno utilizzare: il sottopasso di via Pacinotti-piazza Cesare Battisti; la passerella pedonale di via della Sugherella-piazza Guido Guerra oppure il sottopasso ferroviario pedonale della stazione.

Le operazioni di demolizione della soletta del ponte Bailey sono state concentrate in una sola giornata, anziché in più fasi temporali, al fine di ovviare prolungate chiusure parziali del sottopasso con conseguenti deviazioni provvisorie delle corsie veicolari, rispettando i requisiti di sicurezza e riducendo al minimo i tempi di disagio per il traffico e la cittadinanza.

Saranno previsti ulteriori interventi di chiusura totale del sottopasso ferroviario, da svolgersi soprattutto nelle ore notturne, previo preavviso